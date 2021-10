Atenção dos investidores continua virada para a época de contas do trimestre

07h37

Investidores de olho na época de resultados

Os futuros da Europa apontam para um arranque em terreno positivo, numa altura em que os investidores estão de olhos postos na época da apresentação de contas do terceiro trimestre. Na agenda desta terça-feira estão as contas de empresas como a farmacêutica Novartis, a Thales ou a Covestro.

Do outro lado do Atlântico, as atenções estão viradas para as gigantes tecnológicas, com a Alphabet, dona da Google, e a Microsoft a revelarem os resultados entre julho e setembro, após o fecho de Wall Street.

A Tesla foi uma das empresas em destaque na sessão desta segunda-feira, num dia em que os índices norte-americanos registaram novos máximos, após entrar para o restrito clube das empresas que ultrapassaram a marca de um bilião de dólares de capitalização bolsista. A empresa de Elon Musk recebeu uma encomenda de 100 mil veículos da empresa de rent-a-car Hertz.

O voto de confiança conferido à fabricante norte-americana de carros elétricos, num investimento que poderá cifrar-se em 4,4 mil milhões de dólares, estendeu-se à sessão desta terça-feira na Ásia, com as empresas ligadas à área das baterias na região a reagir em alta ao anúncio.

No Japão, o índice Nikkei fechou com ganhos de 1,77% e o Topix de 1,15%. Em Xangai, foi registada uma desvalorização de 0,4% e o Hang Seng de Hong Kong cedeu 0,71%.