Juntas gaienses na corrida a carros 100% elétricos

"Juntas Mais Verdes" é o nome do programa municipal que a Câmara de Gaia acaba de lançar, que tem como objetivo apoiar as 15 juntas de freguesia do município a renovarem as suas frotas automóveis, financiamento a aquisição, "preferentemente para substituição", de veículos com reconhecido desgaste por carros 100% elétricos.

"A antiguidade e o uso intensivo dos veículos de trabalho das juntas de freguesia impõem uma ação de melhoria da sua condição e eficiência ambiental", sendo que "o seu uso, predominantemente para deslocações de ação social, fundamenta este apoio", justifica a autarquia, em comunicado.

Por outro lado, reconhecendo a dificuldade de as juntas de freguesia promoverem esta mudança a partir dos seus orçamentos, a Câmara liderada por Eduardo Vítor Rodrigues decidiu, então, criar "uma resposta financeiramente sustentável" para aquelas autarquias, "reduzindo enormemente os encargos de combustível e de manutenção", enfatiza o município.

Assim, até ao final deste mês, cada junta de freguesia pode candidatar-se à aquisição de um máximo de dois veículos 100% elétricos, "de todas as tipologias de ligeiros, preferentemente com substituição de veículos existentes e mediante candidatura devidamente fundamentada", frisa a Câmara de Gaia.

A autarquia realça que "os veículos serão adquiridos pelo município, num pacote global, e transferidos para o património de cada uma das juntas de freguesia beneficiárias", detalhando que todos os veículos terão que estar "identificados com a logomarca da freguesia e inscrição do apoio municipal", competindo às juntas "proceder ao registo das viaturas e as demais responsabilidades (seguro, manutenção, entre outras)".

Feitas as contas, caso todas as juntas gaienses consigam fazer o pleno no programa "Juntas Mais Verdes", a Câmara de Gaia irá adquirir e distribuir três dezenas de veículos 100% elétricos pelas suas juntas de freguesia.