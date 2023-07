Wall Street remata no verde com investidores à espera de mais contas

4.565,72

35.061,21

14.358,02

A

para 7,9% em junho, tratando-se do nível mais baixo desde março do ano passado. O abrandamento acentuou as expectativas de que os bancos centrais poderão aliviar o ciclo de subidas dos juros, apesar de dados económicos mistos não permitirem aos investidores uma imagem clara sobre os próximos passos da Reserva Federal (Fed) norte-americana. O próximo encontro de política monetária do banco central está marcado para a próxima semana.



"O risco de recessão diminuiu drasticamente. Acho que os mercados estão certos em posicionarem-se para uma aterragem mais branda", afirmou Neil Dutta, da Renaissance Macro Research, à Bloomberg.



As bolsas norte-americanas fecharam com ganhos, num dia em que os investidores assimilaram o recuo da inflação nos Estados Unidos e aguardam a divulgação de contas de gigantes como a Netflix e a Tesla após o fecho da negociação.O índice de referência S&P 500 subiu 0,24% parapontos, o industrial Dow Jones somou 0,31% parapontos e o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,03% parapontos.Entre as principais movimentações, a operadora AT&T esteve entre as que mais valorizaram, com ganhos de 8,14% para os 14,54 dólares. Já a Apple registou ganhos modestos, subiu 0,71% para 195,10 dólares por ação depois de a Bloomberg ter noticiado que a empresa está a trabalhar em produtos de inteligência artificial semelhantes ao ChatGPT.