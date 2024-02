Produção automóvel arranca ano em ritmo de recorde mas incerteza é muita

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em janeiro deste ano foram produzidos 30.089 veículos em Portugal, uma subida de 46,4% face às 20.547 unidades de igual mês de 2023. Este foi, aliás, o segundo melhor mês de janeiro de sempre, apenas atrás das 30.926 viaturas registadas em 2019, ano que viria a terminar com um máximo histórico de produção de 345.688 veículos.



O bom arranque do ano é visto, no entanto, de forma cautelosa por várias ...