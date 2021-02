Quem vai construir o carro da Apple? Estes são os candidatos a ter em conta

O projeto secreto ganhou força nos últimos meses, adicionando vários ex-executivos da Tesla, ganhando a supervisão do principal executivo de inteligência artificial da Apple e aumentando testes na estrada.

A iniciativa, conhecida como Projeto Titan dentro da Apple, está a atrair um grande interesse por causa do seu potencial de fortalecer a indústria automóvel e as cadeias de fornecimento, assim como fez o iPhone com o mercado de smartphones.

Se e quando a Apple se comprometer a construir um carro, é provável que procure vários parceiros -- incluindo um maior para montar o veículo e muitos outros para fornecer componentes essenciais. As seguintes empresas são possíveis candidatas:

Foxconn

A Foxconn Technology já tem um relacionamento próximo com a Apple. Por mais de uma década, tem sido o maior parceiro de produção da empresa, montando a maioria dos iPhones do mundo e uma grande parte dos seus Macs e iPads. Em outubro, a Foxconn revelou o seu primeiro chassi de veículo elétrico e uma plataforma de software para ajudar as fabricantes a lançar modelos no mercado com mais rapidez. Além disso, a empresa planeia lançar uma bateria de estado sólido até 2024.

Magna

Magna, com sede em Ontário, Canadá, é o terceiro maior fornecedor de automóveis no mundo em termos de vendas e tem anos de experiência na produção de modelos inteiros de automóveis para uma variedade de marcas. A empresa também tem a vantagem de ter tido um relacionamento anterior com a Apple: as duas estavam em negociações para construir o carro da Apple quando a fabricante do iPhone iniciou este caminho há cerca de cinco anos.

Hyundai ou Kia

A Hyundai Motor e a sua afiliada Kia Motors foram as que mais chamaram à atenção este ano, em parte porque a Hyundai confirmou relatos na Coreia no mês passado de que estava em negociações com a Apple. Mas a fabricante recuou rapidamente e garantiu recentemente não estar em conversações com a empresa.

Nissan

Embora seja visto como improvável, a Nissan Motor traz elementos que podem ser benéficos para a Apple. Por exemplo, a Nissan já tem uma plataforma EV comum desenvolvida com o parceiro francês Renault, que será usado no seu SUV compacto Ariya, que será lançado ainda este ano. Quando questionado sobre se a empresa japonesa estaria disposta a construir carros para a Apple, o CEO Makoto Uchida disse durante uma conferência de imprensa que a Nissan "tem o ADN para fazer coisas que os outros não farão".

Stellantis

Um fator para determinar a adequação de um parceiro para a Apple pode ser a disponibilidade de capacidade de produção. Isso pode apontar para fabricantes de automóveis europeus, como a Stellantis, que vem sofrendo com a queda nas vendas na região e tem espaço livre em algumas fábricas. O CEO Carlos Tavares disse durante uma conferência de imprensa a 19 de janeiro que a Stellantis está aberta para trabalhar com a Apple ou qualquer empresa de tecnologia em carros elétricos, "desde que não crie qualquer dependência de tecnologia" que ponha em risco o futuro da fabricante.