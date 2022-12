Apple adia lançamento de carro autónomo para 2026

Leia Também Nova patente da Apple poderá bloquear acesso ao carro caso tenha bebido demasiado

A Apple deu um passo atrás no projeto de carros autónomos e adiou a data de lançamento do veículo para 2026, avança a Bloomberg, que cita fonte próxima do processo.A previsão até agora era de que o carro estivesse nas estradas em 2025, colocando assim fim ao projeto anunciado há vários anos. A ideia tem estado em "banho maria" nos últimos meses, com os altos cargos a concluírem que a tecnologia atual não permite concretizar a ideia de um veículo sem pedais e volante.Desta forma, a Apple aposta agora num design menos ambicioso, acrescenta a Bloomberg. Estas alterações vão dando sinais de alguns dos desafios que a gigante norte-americana tem enfrentado na entrada neste novo segmento de mercado.Após a divulgação das notícias, a empresa liderada por Tim Cook viu as ações desvalorizarem em bolsa. Os títulos da tecnológica chegaram a cair mais de 3%, estando às 20h36 desta terça-feira a recuar 3,08% para os 142,12 dólares por ação.Desde o início do ano, as ações da multinacional norte-americana caem mais de 19%.