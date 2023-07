Salvador Caetano abre mais um concessionário em Espanha

A Salvador Caetano, através da Caetano Retail, inaugurou um novo concessionário das marcas Renault e Dacia em Espanha. O novo "stand" situa-se no município de Agüimes, no sul da ilha de Las Palmas, noticia esta segunda-feira a imprensa local.



Com a nova abertura, a Caetano Retail passa a contar com uma dezena de concessionários dedicados às duas marcas do Grupo Renault no país vizinho.



"Temos como objetivo aproveitar esta oportunidade para fortalecer a nossa posição no setor e oferecer um serviço de excelência aos clientes em Las Palmas", refere Paulo Pereira, "country general manager" em Espanha, citado pelos meios espanhóis.



A Caetano Retail España, que agrega os concessionários espanhóis da Salvador Caetano, fechou o ano passado com mais de meia centena de concessionários de diversas marcas em Espanha, tendo vendido 27 mil veículos.