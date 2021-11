Salvador Caetano lança MyCarflix

O Grupo Salvador Caetano (GSC), um gigante nacional do mundo automóvel - por exemplo, é o maior retalhista automóvel ibérico e o maior fabricante de carroçarias e autocarros em Portugal -, acaba de lançar a plataforma myCarflix, a nova plataforma que agrega os serviços de mobilidade do grupo.

A MyCarflix agrega numa só app o "renting" da Kinto One, o transporte especializado de crianças do Rodinhas, o aluguer de viaturas diário na Guerin e flexível na Xtracars e, num futuro próximo, o "ride-hailing" da Bedriven.

"Esta plataforma é uma garantia de flexibilidade para colaboradores, uma vez que permite que as empresas disponibilizem a possibilidade de escolha de vários serviços de mobilidade à medida de cada um, em vez da tradicional disponibilização de viatura como benefício corporativo", realça a Salvador Caetano, em comunicado.

Como funciona? "É bastante simples: a empresa define ‘plafonds’ para patamares de benefícios corporativos aos seus colaboradores, que, por sua vez, escolhe quais os serviços de mobilidade que pretende utilizar consoante as suas reais necessidades, de acordo com o valor do plafond que lhe é atribuído ou carregando a sua ‘wallet’", explica a empresa.

"De forma personalizada, intuitiva e autónoma, o colaborador começa a utilizar os serviços MyCarflix fazendo toda a gestão através da app ou ‘browser’ e com o suporte direto da equipa MyCarflix, libertando as empresas de qualquer necessidade de gestão que lhes roube o seu tempo valioso", enfatiza a Salvador Caetano.

Umas das várias combinações possíveis: "Se até agora a empresa oferecia ao colaborador um ‘plafond’ de 500 euros por mês para a utilização de uma viatura, com a MyCarflix o mesmo colaborador irá agora poder definir que, desses 500 euros, destinará metade para ‘renting’ da sua viatura e a outra metade será usada no Rodinhas, que transportará os seus filhos para a escola diariamente."

"Este era um passo natural para o GSC. Com a sinergia entre as várias empresas de mobilidade do grupo, criamos um serviço de mobilidade pioneiro, permitindo que as empresas aportem mais valor aos seus colaboradores",assegura Ricardo Jalles, COO da MyCarflix.

Já Sérgio Ribeiro, administrador da Salvador Caetano Auto, afiança que "o lançamento deste produto vem demonstrar que as soluções do Grupo Salvador Caetano são cada vez mais a aposta certa para responder às necessidades de mobilidade atuais, tanto para as pessoas como para as empresas, reforçada por esta solução totalmente inovadora e flexível".

A MyCarflix, que foi lançada na passada quinta-feira, aquando da Web Summit, pretende continuar a adicionar serviços ao seu portefólio.