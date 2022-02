Salvador Caetano compra negócio da Renault na Suécia e na Dinamarca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Hedin Caetano AB, uma "joint venture" entre o grupo Salvador Caetano e a sueca Hedin Mobility, celebrou um acordo com o grupo Renault para assumir o negócio de distribuição do construtor automóvel na Suécia e na Dinamarca.

"O grupo Renault celebra acordo para a venda da sua subsidiária integral na Suécia, incluindo a sua sucursal na Dinamarca, para as atividades de importação e distribuição das marcas Renault, Dacia e Alpine", anuncia a "joint venture" luso-sueca, em comunicado.





Sem revelar o valor do negócio, a Hedin Caetano AB refere apenas que "a transação assume a forma de um acordo de ações, envolvendo a transferência de todos os atuais colaboradores do grupo Renault e a aquisição de todas as atividades da rede de concessionários na Suécia e na Dinamarca".

A Hedin Caetano AB passa a deter a Renault Nordic AB, que vendeu no ano passado 17.499 veículos de passageiros e 8.936 veículos comerciais nos dois mercados, contando atualmente com uma rede de 167 revendedores na Suécia e 58 na Dinamarca.

"Este acordo permite à Salvador Caetano prosseguir os seus planos de expansão na Europa, entrando na região nórdica. A parceria com o grupo Hedin Mobility e o reforço da duradoura cooperação com o grupo Renault são pilares importantes para a implementação da nossa estratégia", afirma Miguel Ramos, CEO do grupo português.

"O retalho automóvel está a mudar e o nosso grupo está satisfeito por fazer parte do futuro, expandindo-se na área da distribuição juntamente com o grupo Renault e a Salvador Caetano. Isto representa uma oportunidade única para a implementação de uma nova plataforma de vendas e distribuição mais eficiente e focada no cliente", enfatiza Anders Hedin, CEO do grupo Hedin Mobility.

Este grupo sueco opera na distribuição e retalho automóvel emprega cerca de 6.200 pessoas e estima vender 230 mil veículos em 2022, incluindo no seu portfólio 33 marcas automóveis com representação em mais de duas centenas de localizações distribuídas pela Suécia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Suíça e Alemanha.





"Os grupos Salvador Caetano e Hedin Mobility são parceiros de longa data do grupo Renault. Estes foram escolhidos pela sua complementaridade. Graças a este acordo e à nossa ampla gama de veículos eletrificados, estou muito confiante de que o grupo Renault alcançará a sua ambição Renaulution na Suécia e na Dinamarca", disse Philippe Buros, vice-presidente sénior de Vendas & Marketing e Serviços do grupo Renault.

Esta transação ocorre no âmbito do "Renaulution", plano estratégico da Renault, apresentado há cerca de um ano, que prevê uma redução dos custos em três mil milhões de euros até 2025, à luz do qual o grupo está a rever a sua estratégia de distribuição.

A Hedin Caetano AB refere que o acordo com o grupo Renault foi submetido às autoridades competentes para aprovação, estando o início das operações da nova organização agendado para 1 de maio próximo.



(Notícia atualizada às 11:48)