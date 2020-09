CaetanoBus ganha duelo contra polaca em Barcelona e faz negócio de 6,5 milhões

Depois de ter vendido os primeiros cinco autocarros a hidrogénio - três para a cimeira do G-20 em novembro, que decorrerá em Riade, e dois à alemã Autokraft GmbH, uma companhia do grupo Deutsche Bahn -, a CaetanoBus acaba de ganhar uma nova encomenda.

A empresa da Salvador Caetano derrotou a polaca Solaris no concurso da Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) para o fornecimento de oito autocarros a hidrogénio, num negócio avaliado em 6,534 milhões de euros.

Em causa está o modelo de H2.City Gold, de 12 metros, que tem um consumo diário estimado de 20 quilos de hidrogénio e autonomia de 400 quilómetros, com o recarregamento dos depósitos a demorar apenas nove minutos, garante a empresa portuguesa.

Os tanques de hidrogénio, as baterias e a célula de combustível estão localizados no tejadilho do veículo.

Os oito autocarros vendidos pela CaetanoBus à operadora municipal catalã de transportes públicos têm entrega prevista para o final deste ano, devendo entrar em operação comercial no início do próximo.

No início deste ano, o grupo de Gaia previa vender este ano 40 a 50 H2.City Gold e uma produção próxima das 100 unidades em 2021.