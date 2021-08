Senadores dos EUA pedem investigação a afirmações da Tesla sobre sistema de condução autónoma

Leia Também EUA abrem investigação a sistema de condução autónoma da Tesla

Os senadores do partido democrata Richard Blumenthal e Ed Markey enviaram uma carta à responsável da Comissão Federal do Comércio, a FTC. Nesta missiva dirigida a Lina Khan, nomeada em junho para o cargo, os democratas mostram-se preocupados com aquilo que consideram ser "publicidade enganosa" das capacidades do sistema de condução autónoma desenvolvido pela empresa.A carta é enviada esta quarta-feira, dia 18, na mesma semana em que a agência da segurança rodoviária abriu uma investigação à empresa de Elon Musk devido a colisões com veículos de emergência.Os dois senadores pedem a Khan que siga um caminho semelhante ao da agência de segurança rodoviária e dê início a uma investigação sobre aquilo que classificam como "práticas injustas" que a Tesla utiliza na área da publicidade. Os senadores apontam que a Tesla comunica ao mercado que estes carros elétricos se conduzem sozinhos - situação que não corresponde totalmente à realidade.Neste momento, o sistema de condução autónoma é um nível 2 numa escala que varia de zero a cinco, sendo que o último nível corresponde a uma condução sem qualquer intervenção humana."A Tesla e o senhor Musk repetem afirmações sobre as capacidades dos veículos que coloca os condutores da Tesla - e todo o público que circula [na via pública] - em sério risco de ferimentos ou morte".Os senadores apontam que, ao ouvir este tipo de afirmações, os condutores "acreditam que os seus veículos estão equipados com a capacidade para conduzir de forma autónoma - com consequências potencialmente letais".De acordo com a agência Reuters, a fabricante automóvel não reagiu a estas declarações.A NHTSA, a agência ligada à segurança rodoviária, formalizou esta semana uma investigação ao Autopilot da Tesla, depois de terem sido reportadas 11 colisões com carros da marca contra veículos de emergência.