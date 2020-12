SIVA integra Seat e passa a representar oito marcas da Volkswagen em Portugal

Não estava nos planos há cerca de um ano, mas vai mesmo acontecer. A Seat, marca do grupo Volkswagen, vai passar a ser representada em Portugal pela SIVA, que assim aumenta para oito o número de marcas do grupo alemão no país.

A SIVA, que foi comprada no ano passado pela Porsche Holding Salzburg à SAG, anunciou esta segunda-feira em comunicado que "acrescenta duas novas marcas ao seu atual portfolio: a Seat e a Cupra juntam-se à Volkswagen, Volkswagen Veículos Comerciais, Audi, ŠKODA, Bentley e Lamborghini a partir de janeiro de 2021".

Este movimento foi completamente afastado pela Seat no ano passado quando o capital da SIVA mudou de mãos. "Não existe nenhum plano para integrar a Seat Portugal sob o guarda-chuva da Porsche Holding a médio ou longo prazo", disse a Seat em comunicado em outubro do ano passado.

As declarações da marca da Volkswagen surgiram em reação às afirmações do CEO da PHS. Hans Peter Schützinger tinha admitido dias antes que a possibilidade de integrar as duas marcas do grupo Volkswagen que estão fora da alçada da SIVA - a Seat e a Porsche - existia no "médio ou longo prazo".

Pouco mais de um ano depois já é oficial e a Seat Portugal vai mesmo ser integrada na organização de importação da SIVA. "Tal como noutros mercados internacionais, a união destas marcas do Grupo destina-se a melhorar as sinergias entre estruturas, nas Vendas, Após-Venda e serviços partilhados", refere o comunicado da SIVA, acrescentando que "as redes de concessionários de cada marca permanecerão inalteradas após esta operação conjunta" e esta integração "far-se-á no respeito da forte identidade e posicionamento de cada uma das marcas".

A perspetiva desta união ganhou força depois de a SIVA ter contratado Rodolfo Florit Schmid, que ocupava o cargo de diretor-geral da Seat Portugal até 1 de junho deste ano. O gestor, que estava na Seat desde 2016, passou a liderar a SIVA em conjunto com Viktoria Kaufmann-Rieger.

Citado no comunicado desta segunda-feira, Rodolfo Florit Schmid diz que "esta decisão dá-nos a possibilidade de fortalecer a presença das diferentes marcas, reforçando a organização e estrutura do Grupo Volkswagen em Portugal, representado pela Porsche Holding Salzburg."

Viktoria Kaufmann-Rieger destaca que esta união vai "tornar a nossa presença no mercado português maior, mais forte e mais eficiente". David Gendry, diretor-geral da Seat e da Cupra em Portugal "esta reorganização ocorre no momento certo, em que estamos a apostar na criação e fortalecimento da marca Cupra, mantendo todo o sucesso até agora obtido com a Seat, cujo market share é referência na Europa".