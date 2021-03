Stellantis lança furgões a hidrogénio da Peugeot, Citroën e Opel ainda este ano

A Stellantis, que resultou da fusão da PSA com a Fiat Chrysler, vai lançar no mercado até ao final do ano três modelos de comerciais ligeiros a hidrogénio.



O grupo indica que as variantes a hidrogénio terão uma autonomia superior a 400 quilómetros e um tempo de carregamento de aproximadamente três minutos.



Citroën Jumpy, Peugeot Expert e Opel Vivaro.



Estas variantes são alimentadas com uma versão híbrida de pilha de combustível (FCEV) reforçada com uma bateria elétrica de baixa capacidade.



Durante a apresentação, Xavier Peugeot, responsável pela unidade de veículos comerciais ligeiros da Stellantis, os novos modelos reforçam a oferta de uma gama que responde às necessidades dos clientes empresariais.

A Stellantis vai lançar ainda este ano os primeiros modelos de veículos a hidrogénio. O grupo resultante da fusão da PSA com a Fiat Chrysler anunciou esta quarta-feira que até final do ano serão comercializados versões a hidrogénio do

"No final de 2021, como prometido, teremos toda a gama de veículos comerciais ligeiros completamente eletrificada", disse. Xavier Peugeot revelou ainda que "83% dos nossos clientes conduzem, em média, menos de 200 quilómetros por dia e 44% dos clientes nunca conduzem mais de 300 quilómetros por dia".



Assim, avança, "há uma parte dos nossos clientes que querem conduzir mais de 300 quilómetros diários e temos de lhes fornecer uma solução. Foi por isso que escolhemos a solução de hidrogénio para os comerciais médios". Saber mais Stellantis Citroën Jumpy Peugeot Expert Opel Vivaro Fiat Chrysler PSA Xavier Peugeot hidrogénio

