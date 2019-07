Tesla descontinua versões mais baratas do Model S e X e baixa preço do Model 3

A Tesla decidiu descontinuar algumas versões dos seus modelos e ajustou os preços em toda a linha, numa tentativa de simplificar a sua oferta e aumentar as vendas.

Nesta reformulação, a fabricante liderada por Elon Musk acabou com as versões "Standard Range" do Model S e do Model X, limitando a oferta destes modelos às versões "Long Range" e à mais cara, a "Performance".

A descontinuação das versões "standard" implica um aumento do preço-base destes dois modelos, que passa a ser de 84.990 dólares, no caso do Model X e de 79.990 dólares no caso do Model S, excluindo potenciais incentivos.

A par desta mudança, a Tesla também reduziu o preço-base do seu Model 3 para 38.990 dólares.

"Para tornar a compra dos nossos veículos ainda mais simples, estamos a standardizar a nossa linha global de veículos e a simplificar o número de pacotes de acabamentos oferecidos para o Model S, Model X e Model 3", anunciou a Tesla, num comunicado citado pela Reuters. "Também estamos a ajustar os nossos preços para continuar a melhorar a acessibilidade para os nossos clientes".

Além da revisão das versões disponíveis e dos preços, a Tesla também alterou a cor standard dos veículos de preto para branco, como havia sido anunciado por Elon Musk no mês passado.

No entanto, a fabricante não introduziu o branco sólido como cor standard, mas antes o branco pérola, que era anteriormente uma opção com um custo adicional de 1.500 dólares.

No início deste mês, a Tesla revelou que as entregas globais dos seus três modelos aumentaram 51% no segundo trimestre deste ano, em relação aos três meses anteriores, para um recorde de 95.200 veículos. O Model 3 foi responsável por cerca de 80% do total, destacando o papel deste modelo como o eixo central da estratégia de crescimento da Tesla.

A fabricante mostrou-se ainda confiante que a produção e as entregas vão continuar a crescer no terceiro trimestre.