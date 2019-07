Tesla já é campeã nos elétricos em Portugal

A Tesla ascendeu em junho à liderança no segmento de automóveis ligeiros de passageiros 100% elétricos em Portugal. A marca de Elon Musk soma 1.143 unidades vendidas este ano, superando a Nissan.





Do total de junho, a Tesla foi responsável por 432 unidades vendidas, o que corresponde a 49,3%. A quota no acumulado do semestre é de 29,3%.Em termos do total de ligeiros de passageiros, a Tesla ocupa a 22.ª posição nas marcas mais vendidas, superando nomes como a Honda ou Skoda.A Nissan, por seu turno, vendeu 126 automóveis elétricos em junho e contabiliza 1.049 unidades entregues desde o início do ano.A Renault foi a segunda marca mais vendida em termos mensais, com 145 veículos, mas ocupa o terceiro lugar no "ranking" anual, com 547 automóveis.A BMW vendeu 54 veículos em junho, o que lhe permitiu aproximar-se do quarto posto na tabela anual. A marca bávara soma 291 unidades entregues, menos sete do que a Hyundai, que em junho vendeu 33 veículos.A Smart é a sexta marca mais vendida este ano, com 244 veículos, tendo entregue 31 unidades em junho, mas vê-se ameaçada pela Jaguar, que vendeu 50 unidades no mês passado e totaliza 242 veículos no primeiro semestre.Em 2018 as vendas de ligeiros de passageiros elétricos ascendeu a 4.073 unidades, pelo que no final do primeiro semestre as vendas estão a apenas 168 veículos de igualar as de todo o ano passado.