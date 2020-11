Tesla pondera criar compacto citadino para mercado europeu

A Tesla poderá vir a desenvolver na Alemanha um modelo compacto citadino (hatchback) para o mercado europeu, avançou esta terça-feira o CEO da fabricante automóvel, Elon Musk.Durante a sua intervenção numa conferência sobre baterias elétricas na Europa, Musk, que se tornou esta terça-feira o segundo homem mais rico do mundo , considerou que "um modelo mais pequeno para o mercado europeu pode fazer sentido".A ideia não é totalmente nova. Musk já tinha deixado no ar essa possibilidade no início deste ano. Mas agora o CEO da Tesla foi mais concreto."Existem designers e engenheiros talentosos na Europa e são as melhores pessoas para desenvolver e implementar as suas ideias. Não querem apenas copiar algo que foi desenhado na Califórnia", referiu. "Na Europa faria sentido produzir um carro compacto, talvez um hatchback", acrescentou.Musk frisou que a fabricante de veículos elétricos necessita de um modelo adaptado às condições específicas do mercado europeu. E citou mesmo uma experiência pessoal: "Estive recentemente em Berlim com um Model X e tivemos grandes dificuldades em encontrar um lugar de estacionamento onde o carro coubesse".O CEO da Tesla anunciou também que a Gigafactory perto de Brandemburgo, na Alemanha, terá também "a maior fábrica de baterias do mundo". A unidade deverá ter uma capacidade de cerca de 100 gigawatt-hora (GWh) e, mais tarde, a produção poderá ser expandida para 200 ou 250 GWh.