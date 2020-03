As fabricantes automóveis Toyota, Volkswagen, Subaru e Tesla vão suspender temporariamente a sua produção na América do Norte devido aos problemas causados pela propagação da Covid-19.

A fabricante japonesa afirmou em comunicado que aproveitará a pausa para "limpar completamente" todas as suas fábricas. Um funcionário da Toyota na fábrica canadiana de Cambridge testou positivo, segundo os meios de comunicação social locais.



Por seu lado, a Volkswagen suspenderá a produção por uma semana na fábrica de Chattanooga (Estados Unidos) até 29 de março e irá proceder à limpeza das instalações. "Também usaremos esse tempo para avaliar futuros planos de produção e os desenvolvimentos do mercado", explicou a fabricante alemã, adiantando que os seus funcionários continuarão a receber os salários durante a pausa. A VW não comunicou o fecho da fábrica na cidade mexicana de Puebla.



A Subaru também fechará a sua fábrica em Indiana (EUA), onde são produzidos os modelos Outback, Ascent e Legacy, por uma semana, a partir de 23 de março para limpar as instalações e ajustar a produção à procura.



Já a Tesla, que anunciou na quarta-feira que manteria a produção de veículos na sua fábrica Fremont (Califónia, EUA), embora com apenas parte dos seus funcionários, anunciou hoje que decidiu suspender as operações, igualmente a partir de 23 de março.



A produção da Tesla na fábrica do estado de Nova Iorque também será temporariamente suspensa, mas o fabricante continuará as operações em Nevada (Gigafactory), bem como na rede 'supercharging' (carregamento rápido).



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 235 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.800 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 86.600 recuperaram da doença.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 177 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

