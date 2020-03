Esta medida já era esperada após o grupo Daimler ter decidido parar a produção na maioria das suas fábricas na Europa.A Mitsubishi Fuso indica que "os serviços mínimos essenciais manter-se-ão, em especial através do recurso ao trabalho remoto".A paragem manter-se-á até 5 de abril, podendo ser prolongada caso a reavaliação da situação assim o aconselhe."Apesar de até ao momento não ter sido detetado nenhum caso de covid-19, a administração da fábrica procura desta forma minimizar o risco de propagação do vírus, refere a empresa, que admita ainda que "o encerramento de alguns fornecedores importantes também inviabiliza a continuação do normal funcionamento da cadeia de abastecimento".A fábrica conta com cerca de 400 trabalhadores e está integrada na Daimler Truck.A empresa dispõe de uma equipa "em permanente monotorização e reavaliação da situação, sendo que novas medidas podem ser tomadas sempre que necessário. O reatamento da normal produção acontecerá logo que as condições melhorem", conclui o comunicado.