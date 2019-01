As vendas automóveis em Portugal encerraram 2018 com uma subida de 2,6% face ao ano anterior, apesar da nova quebra nas vendas de dezembro, a quarta descida mensal consecutiva, indicou esta quarta-feira, 2 de janeiro, a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). No ano passado foram vendidos 273.213 veículos, mais 6.828 do que em 2017. Este foi o sexto ano consecutivo de crescimento do mercado.O segmento de ligeiros de passageiros, que representa 83,5% do total do mercado, registou um aumento nas vendas na ordem dos 2,8%, para 228.290 viaturas.Os comerciais ligeiros totalizaram vendas de 39.306 unidades, o que traduz uma subida homóloga de 2%.Nos pesados, os veículos de mercadorias sofreram uma quebra de 4,4% face a 2017, enquanto os pesados de passageiros registaram um incremento de 34,1%, para 484 veículos.No mês de dezembro, as vendas de ligeiros de passageiros caíram 5,3%, as de comerciais ligeiros recuaram 11,1%, as de pesados de mercadorias desceram 24,2% e as de pesados de passageiros aumentaram 17,9%. No último mês do ano, o total de veículos vendidos cifrou-se em 20.672, uma quebra de 6,9% face a dezembro de 2017.No total do ano, a Renault consolidou a liderança no segmento de ligeiros de passageiros, com 31.215 unidades vendidas. A marca francesa aumentou as vendas em 3,7% e reforçou ligeiramente a quota de mercado para 13,67%.A segunda posição é ocupada pela Peugeot, com 22.980 veículos, que registou uma subida de 8,9% nas vendas e superou a fasquia dos 10% na quota de mercado (10,07%).O "pódio" é encerrado pela Mercedes-Benz, com 16.464 automóveis vendidos. A marca alemã subiu as vendas em 1,2%, mas perdeu quota de mercado.