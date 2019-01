22.980

Peugeot

A Peugeot cresceu acima do mercado e consolidou a segunda posição no "ranking". A marca do leão já vale mais de um décimo do mercado de ligeiros de passageiros. Em 2018, as vendas subiram 8,9%, ascendendo a 22.980 veículos, ainda longe da Renault.