As vendas de automóveis em Portugal sofreram uma quebra de 9,4% em Novembro, somando o terceiro mês consecutivo de descida em termos homólogos, revelou esta segunda-feira, 3 de Dezembro, a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). No acumulado do ano, no entanto, as vendas aumentaram 3,4%.No segmento de ligeiros de passageiros, o que tem maior peso no mercado, as vendas em Novembro totalizaram 15.466 unidades, uma quebra homóloga de 12,3%. Nos comerciais ligeiros registou-se uma subida de 5%, para 3.803 veículos.Na classe de pesados de mercadorias a queda cifrou-se em 22%, para um total de 448 viaturas vendidas. Já nos pesados de passageiros, os 66 veículos vendidos traduzem uma subida homóloga de 230%.