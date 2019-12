Volkswagen antecipa em dois anos meta de um milhão de carros elétricos

A Volkswagen reviu as suas metas para a produção de automóveis elétricos e espera agora atingir a fasquia de um milhão de unidades em 2023, dois anos antes do previsto, indicou esta sexta-feira a fabricante alemã num comunicado. Para 2025 os novos objetivos são reforçados em 50%, passando de um para 1,5 milhões de veículos totalmente elétricos.

A fabricante germânica iniciou em novembro a produção do seu novo modelo elétrico, o ID.3, na fábrica de Zwickau, no leste da Alemanha.

O grupo alemão vai investir 33 mil milhões de euros na mobilidade elétrica até 2024 nas diversas marcas, cabendo à Volkswagen um terço desse montante.

Agora, refere o comunicado, a meta de um milhão de carros elétricos produzidos deverá ser atingida no final de 2023, dois anos antes do que o anteriormente estimado. E em 2025 deverá ser alcançada a fasquia de 1,5 milhões de unidades, o que representa um incremento de 50% face ao previsto inicialmente.

"2020 será um ano chave para a transformação da Volkswagen. Com o lançamento do ID.3 e de outros modelos da família ID, a nossa ofensiva elétrica tornar-se-á visível nas estradas", afirma Thomas Ulbricht, administrador da marca Volkswagen com o pelouro da mobilidade elétrica.

Segundo a Volkswagen, a versão de entrada do ID.3 terá um preço inferior a 30 mil euros, tendo mais de 37 mil clientes, , 80 dos quais portugueses, efetuado a pré-reserva do veículo. Em Portugal, o preço será abaixo dos 39 mil euros, segundo o site da Volkswagen Portugal. O ID.3 deverá começar a ser entregue no próximo verão.

A fábrica de Zwickau deverá atingir uma produção anual de 330 mil veículos elétricos a partir de 2021, sendo a maior fábrica de automóveis elétricos da Europa, assinala o comunicado.