Volkswagen lança pré-reserva do novo carro elétrico com 50 unidades para Portugal

A Volkswagen lançou esta quarta-feira a pré-reserva do seu novo automóvel elétrico, o ID.3, que deverá chegar ao mercado na primeira metade do próximo ano. A marca alemã vai disponibilizar 30 mil unidades para toda a Europa, cabendo a Portugal pelo menos 50 veículos.



O novo elétrico da Volkswagen contará com três versões com diferentes autonomias e, a versão que pode ser pré-reservada, a "First Edition", apresenta uma bateria de 58kWh e com uma autonomia de 420 quilómetros.



A pré-reserva implica o pagamento de uma caução de mil euros.



As outras duas versões deverão apresentar autonomias de 330 quilómetros e de 550 quilómetros.





"Com o ID.3, vamos entrar em força no terceiro capítulo de importância estratégica para a história da nossa marca, a seguir ao Beetle e ao Golf", referiu o responsável de marketing e de vendas da Volkswagen, Jurgen Stackmann.





O ID.3 é descrito pela marca como sendo "compacto como um Golf por fora e espaçoso como um Passat por dentro".



Para além deste modelo, o grupo alemão pretende lançar três outros veículos elétricos utilizando a mesma base, designada MEB. Serão o SUV elétrico Crozz, o Buzz, que é inspirado na mítica carrinha "pão de forma", e o Vizzion, uma limusine "premium".