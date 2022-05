Acionistas do BCP dão luz verde a Maya e aprovam dividendo de 0,09 cêntimos por ação

Os acionistas do BCP aprovaram por larga maioria a distribuição de 13,6 milhões de euros em dividendos, num valor de 0,09 cêntimos por ação, diz uma fonte acionista ao Negócios.A decisão da Assembleia-Geral de acionistas da instituição financeira deu seguimento também aos outros nove pontos da proposta do Conselho de Administração do banco.Na apresentação de resultados de 2021, Miguel Maya já tinha apontado para a entrega aos acionistas de um valor moderado.A AG aprovou também, como esperado, a continuação de Maya à frente da comissão executiva do BCP, assim como de Nuno Amado como presidente não executivo.Na reunião esteve representado 64,3% do capital da instituição financeira.Em 2021 o Millennium registou um lucro de 138 milhões de euros , menos 24,6% do que no ano anterior. O resultado fica a dever-se sobretudo às provisões para créditos em francos suíços concedidos pelo banco polaco detido pela instituição financeira portuguesa.Nesta quarta-feira as ações do BCP fecharam a valer 0,1461 euros, numa queda de 1,95% face ao valor de fecho do dia anterior.