Alterações ao relatório do Novo Banco reforçam responsabilidade do Governo PS na venda

As alterações aprovadas ao relatório do Novo Banco aumentam as responsabilidades do Governo PS na venda do banco, escreve esta manhã o jornal Público. É indicado que PSD e BE conseguiram aprovar, com o apoio das restantes bancadas e com o voto contra do PS, um conjunto de alterações ao relatório da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco.Entre estas alterações, o papel do Governo de António Costa no processo de venda do banco, em 2017, ao Lone Star, fica reforçado. As alterações apontam que o Ministério das Finanças - na altura liderado por Mário Centeno - colaborou permanentemente com o Banco de Portugal na venda do Novo Banco, uma proposta que partiu dos sociais democratas.Outra das alterações, proposta pelo BE, aponta que o governo socialista teve "um papel determinante" no processo. O Público escreve ainda que uma das alterações, proposta pelo PSD, refere que "todos sabiam" que a almofada de capital no valor de 3,89 mil milhões de euros seria usada na quase totalidade, embora tal não tenha sido comunicado.A aprovação destas alteração não dispensa a votação global do relatório, que poderá ser ou não aprovado.