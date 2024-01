António Rebelo de Sousa de saída da Sofid. Novos administradores ainda na Cresap

António Rebelo de Sousa, que está na liderança da Sofid há 14 anos, enviou ao Governo a sua carta de demissão com efeitos a 31 de dezembro, deixando a instituição em gestão corrente, já que os três administradores já indicados pelo Executivo terão ainda de passar pelo crivo da Cresap.

A notícia é avançada esta quinta-feira pelo Eco. Segundo o jornal online, que cita fonte oficial da Cresap, dificilmente os novos dirigentes estarão em condições de assumir funções a 1 de fevereiro, já que os nomes já foram enviados a entidade que supervisiona as contratações públicas, mas ainda não foram nomeados.

Além disso, é preciso também o aval do Banco de Portugal e, segundo o Eco, ainda não chegou ao regulador qualquer pedido nesse sentido.

A nova administração da Sofid ficará entregue temporariamente à equipa do Banco Português de Fomento, de acordo com um diploma do Governo de dezembro. A ideia é elaborar um plano estratégico que avalie como é que a sociedade deve ser englobada no grupo.