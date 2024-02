Cresap já deu parecer para novos administradores da Sofid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap) já emitiu parecer para três novos administradores da Sofid, entidade financeira do Estado especializada no financiamento a economias emergentes que passou a integrar o Banco Português de Fomento (BPF).

A informação é avançada nesta terça-feira pelo Eco, após confirmação junto da entidade que realiza a pré-seleção de dirigentes do Estado.

Segundo o jornal, a entidade encontra-se atualmente limitada a atos de gestão corrente. No final de janeiro, António Rebelo de Sousa apresentou a demissão do cargo de presidente da Sofid, com efeitos a 31 de janeiro.

Neste momento, ainda não há novos administradores. Além do parecer da Cresap para as nomeações, os nomes escolhidos para a instituição terão também de passar por uma avaliação ‘fit and proper’ pelo Banco de Portugal.

Uma vez que os nomes avaliados têm origem no Banco Português de Fomento, a avaliação de idoneidade deverá estar assegurada, indica ainda o Eco.