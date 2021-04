Horta Osório vai analisar “opções estratégicas” do Credit Suisse após colapso do Archegos

Leia Também DJ Credit Suisse: Responsável de risco não será reeleito após queda da Archegos

O português António Horta Osório é o primeiro estrangeiro a assumir o cargo de presidente do conselho de administração do Credit Suisse. Em declarações avançadas pela agência Bloomberg, Horta Osório referiu na assembleia-geral do banco que será necessário algum tempo para avaliar as "opções estratégicas" disponíveis após o duplo colapso dos "family office" [entidade de gestão e investimento do património de famílias com elevadas fortunas] Archegos Capital e da Greensill Capital.Estes colapsos criaram uma crise de confiança na instituição financeira - desde que os primeiros problemas foram detetados, a 29 de março, as ações do banco já caíram perto de 10%."Vamos tirar o tempo necessário para fazer uma avaliação profunda das opções estratégicas do banco", disse o gestor português. "Depois vamos optar por um caminho de ação e supervisionar de perto a execução".António Horta Osório assume funções a partir deste sábado, dia 1 de maio, após mais de uma década na liderança do britânico Lloyds Bank. Horta Osório demonstrou ainda apoio a Thomas Gottstein, o CEO do Credit Suisse. Gottstein prometeu "restaurar a calma" no banco, referindo que os últimos desenvolvimentos "deixaram uma marca".No caso do colapso da Greensill, a entidade britânica viu o banco que detém ser encerrado e o fundo que geria com o Credit Suisse ser liquidado, acabando por declarar insolvência. Já no colapso da Archegos, o alarme começou a soar quando grandes blocos de ações de várias empresas começaram a ser despejados no mercado no valor de milhares de milhões de dólares. Sem capacidade para reforçar as margens exigidas pelos bancos, o fundo foi forçado a vender as suas posições alavancadas, provocando um verdadeiro tumulto em Wall Street.O Credit Suisse fez uma amortização de 4 mil milhões de euros devido à grande exposição que tinha no Archegos Capital Management, para enfrentar a perda esperada após a implosão.Através de comunicado, o Credit Suisse anunciou que António Horta Osório foi eleito com uma maioria de 96,4% para o cargo de "chairman". Também Clare Brady e Blythe Masters foram aprovados como novos membros do conselho de administração.O novo "chairman" refere que pretende "ouvir a organizaçã e iniciar um diálogo com todos os "stakeholders" relevantes para conseguir obter uma melhor compreensão das forças e fraquezas" do banco suíço. "Precisamos de abraçar uma cultura que reforce a importância da gestão de risco, garante que temos todos os incentivos certos no lugar, incluindo a nível de remuneração e que se foca na responsabilidade pessoal e na responsabilização"."Temos um período duro e decisões difíceis pela frente. Não há soluções milagrosas nem coisas infalíveis", afirmou o gestor português. "Têm o meu compromisso pessoal de que vou trabalhar incansavelmente com o "board" e a equipa de gestão para enfrentar os desafios que estão à nossa frente."(notícia atualizada para incluir resultados da assembleia-geral)