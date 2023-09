Avaliação bancária avançou 8,8% em agosto face ao ano passado

Leia Também Avaliação bancária das casas subiu 7 euros em julho

A avaliação bancária das casas voltou a subir em agosto para um valor mediano de 1.538 euros por metro quadrado. Face a julho deste ano, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), trata-se de um aumento de 13 euros, o que representa uma subida mensal de 0,9%.Já face ao mesmo período do ano anterior, a taxa de variação fixou-se em 8,8%, valor que compara com 7,6% em julho. A avaliação bancária das casas voltou assim a acelerar, depois de cinco meses consecutivos a abrandar."Todas as regiões apresentaram aumentos face ao mês anterior exceto o Algarve (-0,6%), registando-se o aumento mais expressivo na Região Autónoma dos Açores (5,6%)", detalha o INE.Por tipologia de habitação, o maior aumento verificou-se em apartamentos, com o valor mediano de avaliação bancária a situar-se em 1.707 euros por metro quadrado (mais 8,2% relativamente a agosto do ano passado). Já nas moradias, o valor foi de 1.197 euros por metro quadrado, o que representa uma subida de 6,3% face ao período homólogo.Seja apartamentos ou moradias, os valores mais elevados observaram-se no Algarve e na Área Metropolitana de Lisboa, destaca ainda o instituto português.No mês em causa, agosto, foram consideradas 24.605 avaliações, menos 276 do que no mesmo período do ano anterior.