Avaliação bancária das casas subiu 7 euros em julho

A avaliação bancária das casas aumentou sete euros face a junho para um valor mediano de 1.525 euros por metro quadrado em julho. Os dados foram esta segunda-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)."Todas as regiões apresentaram aumentos face ao mês anterior exceto a Região Autónoma dos Açores (-0,1%), registando-se o aumento mais expressivo na região autónoma da Madeira (3,3%)", refere o instituto de estatística.O maior aumento em termos homólogos foi em apartamentos, com o valor mediano de avaliação bancária a situar-se nos 1.698 euros por metro quadrado, mais 7,8% face a julho do ano anterior. Neste caso, os valores mais elevados observaram-se no Algarve, com o valor mediano do metro quadrado a fixar-se nos 2.187 euros, e na Área Metropolitana de Lisboa (2.048 euros por m2). Já face a junho deste ano a subida foi de 0,4%."O valor mediano da avaliação para apartamentos T2 desceu 4 euros, para 1.723 euros/m2, tendo os T3 subido 6 euros, para 1.498 euros/m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 78,9% das avaliações de apartamentos realizadas no período em análise", detalha o INE.Nas moradias, o valor mediano da avaliação bancária foi de 1.184 euros/m2, um acréscimo de 4,9% face a julho de 2022. Também neste tipo de habitação os valores mais elevados observaram-se no Algarve (2.144 euros por metro quadrado) e na Área Metropolitana de Lisboa (2.022 euros/m2).Comparativamente com o mês anterior, o valor de avaliação subiu 0,9%. "O valor mediano das moradias T2 e T3 subiu 9 euros em ambas, para 1.159 euros/m2 e 1.156 euros/m2 respetivamente, enquanto a tipologia T4 subiu 15 euros, para 1.266 euros/m2", refere o instituto, acrescentando que no conjunto, estas tipologias representaram 88,6% das avaliações de moradias realizadas no período em análise.O número de avaliações bancárias diminuiu quando comparado a julho do ano anterior (menos 13,1%), mas subiu face ao mês anterior (8,1%).