Avaliação bancária das casas subiu 8 euros em junho

A avaliação bancária das casas subiu oito euros em junho. "O valor mediano de avaliação bancária, realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação, fixou-se em 1.518 euros por metro quadrado", divulga esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).Face ao mês anterior, representa um aumento de 0,5%. "Todas as regiões apresentaram aumentos face ao mês anterior, registando-se o aumento mais expressivo na Região Autónoma dos Açores (3,8%), e o menor no Algarve (0,4%)", detalha o INE.Já face a junho do ano anterior, o valor mediana das avaliações cresceu 7,9%.A avaliação dos apartamentos foi a que mais subiu. Segundo o instituto, "o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1.692 euros/m2, tendo aumentado 8,3% relativamente a junho de 2022", enquanto "o valor mediano da avaliação bancária das moradias foi de 1.173 euros/m2 em junho de 2023, o que representa um acréscimo de 4,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior".Na Área Metropolitana de Lisboa, por exemplo, o valor mediano de um apartamento fixou-se nos 2.033 euros por metro quadrado. Só os valores observados no Algarve superam: 2.160 euros/m2. No caso das moradias mantém-se a tendência: 2.115 euros/m2 no Algarve e 2.000 euros na Área Metropolitana de Lisboa."De acordo com o índice do valor mediano de avaliação bancária, em junho de 2023, o Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa e a Região Autónoma da Madeira apresentaram valores de avaliação 41,3%, 33,5% e 5,4%, respetivamente, superiores à mediana do país", pode ler-se.