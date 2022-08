Banca chinesa pode perder 350 mil milhões de dólares com crise imobiliária

A banca chinesa corre o risco de registar perdas hipotecárias de 350 mil milhões de dólares, numa altura em que cai a confiança no mercado imobiliário do país e Pequim tenta controlar a turbulência que se vive no setor, de acordo com as contas da S&P Global Ratings, citadas pela Bloomberg.

Na pior das hipóteses, a S&P Global Ratings estima que 6,4% das hipotecas, ou seja 2,4 biliões de yuans (356 mil milhões de dólares ao câmbio atual) estejam em risco. O Deutsche Bank vai mais longe e admite mesmo que a taxa de incumprimento em empréstimos destinados à compra de casa pode chegar aos 7%.

Até agora, os bancos chineses registaram um montante conjunto de 2,1 mil milhões de yuans (310 mil milhões de dólares), relativos a incumprimentos neste tipo de empréstimos.



Até ao momento, já foram registadas situações de incumprimentos em mais de 90 cidades do país.

Atualmente o imobiliário é o setor da economia chinesa ao qual os bancos do país têm maior exposição. No final de março, a banca chinesa tinha 39 biliões de yuans (5,78 biliões de dólares) em empréstimos destinados para a compra de casa.

No final de 2021, os empréstimos garantidos por hipoteca representam 34% do total de crédito concedido pelos gigantes China Construction Bank e Postal Savings Bank of China, bem acima do teto de 32,5% imposto pelo regulador aos maiores bancos do país. A agravar este cenário, a S&P Global prevê que as vendas de casas caiam até 33% este ano.