Construtora chinesa Zhenro afunda 81% em bolsa com receios de falha nos pagamentos

Com o setor imobiliário chinês em situação de pressão, há mais um promotor a gerar receio: a Zhenro Properties. Os receios de que a empresa possa vir a falhar com o pagamento no próximo mês de obrigações no valor de 200 milhões de dólares pesaram nas ações da empresa.Assim, embora na sessão tenham chegado a cair 81%, os títulos da companhia fecharam a desvalorizar 66,4% em Hong Kong, a cotar nos 1,23 dólares de Hong Kong, um mínimo que não era visto desde janeiro de 2018.As perdas também afetaram outra unidade do grupo, a Zhenro Services Group, também cotada em Hong Kong, que desvalorizou 55,5% para 1,82 dólares de Hong Kong.As obrigações da empresa também recuaram, levando a uma suspensão temporária da negociação. Antes de serem suspensas, em Xangai, as obrigações para 2024 recuaram mais de 20%.A Zhenro é a 30.ª maior empresa do setor imobiliário chinês tendo em conta vendas. De acordo com uma nota enviada ao regulador de mercados, cita a Reuters, a empresa indicou no dia 4 de janeiro que iria avançar com o pagamento ligado a estas obrigações a 5 de março.A imprensa local, nomeadamente o Cailianshe, aponta que a empresa tem negado as especulações do mercado e tem planos para reestruturar as suas obrigações em dólares, garantindo que a empresa pretende mesmo avançar com o pagamento dos tais 200 milhões de dólares.O setor imobiliário chinês, um dos mais relevantes para a economia do gigante asiático, tem estado no centro das atenções desde a queda do gigante Evergrande, que criou um "efeito dominó", desde que mais empresas do setor, como a Fantasia ou o Shimao, começaram também a falhar pagamentos.