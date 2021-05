Banco de Portugal arrasa reestruturação da dívida de Vieira no Novo Banco

Leia Também Como se desenrolaram os principais negócios de Luís Filipe Vieira

A reestruturação da dívida do grupo de Luís Filipe Vieira no Novo Banco levantou dúvidas ao Banco de Portugal (BdP), que entende o plano previsto nesta reestruturação é "pouco realista" e tem "pouca aderência à realidade". A notícia é avançada esta quarta-feira, 12 de maio, pelo Eco, que cita uma nota informativa dos serviços do BdP, datada de 14 de novembro de 2018.Em causa está a reestruturação da dívida da Promovalor junto do Novo Banco, um processo iniciado em 2016. Apesar das dúvidas levantadas dentro do BdP, a operação avançou sem a oposição do Fundo de Resolução, já que, quando este foi chamado a pronunciar-se, no âmbito do acordo de capital contingente negociado na venda do Novo Banco, já o processo estava em curso e o banco tinha assumido compromissos com a Promovalor.Mas o regulador detetou falhas no plano de negócios do fundo de investimento alternativo especial (FIAE) que ficou com os créditos e ativos da Promovalor. "O plano de negócios do FIAE afigura-se ambicioso e pouco realista, pressupondo novos financiamentos, não sendo seguro que o FIAE venha a ter condições para os obter (tanto quanto mais que o Novo Banco não se comprometeu a conceder esse financiamento, o que é positivo na perspetiva da manutenção da exposição do Novo Banco, mas concorre para a conclusão de que o plano de negócios do FIAE poderá não ser exequível)", pode ler-se na nota informativa produzida pelos serviços do BdP, citada pelo Eco.Perante estas dúvidas, o BdP encomendou uma análise independente a esta reestruturação, que está agora a ser concluída pela auditora BDO.