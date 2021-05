Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução. O também presidente do Benfica foi questionado pela deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua se conhecia o fundo Iberis Semper, que comprou à Davidson Kempner a dívida que este fundo comprou ao Novo Banco.



O empresário José António dos Santos - conhecido por "rei dos frangos" - comprou a dívida da Imosteps, de Luís Filipe Vieira, por oito milhões de euros. Dívida que o Novo Banco tinha vendido ao fundo Davidson Kempner com desconto de 90%. "Fez um ótimo negócio", afirmou o dono da Promovalor e presidente do Benfica.Luís Filipe Vieira revelou esta operação esta segunda-feira, na

"Não conheço o fundo, mas a pessoa que pôs o dinheiro conheço", disse Luís Filipe Vieira. O investidor foi José António dos Santos, conhecido como o "rei dos frangos" e o maior acionista individual da Benfica SAD.





"Eu acho que [José António dos Santos] fez um ótimo negócio", referiu Luís Filipe Vieira. Com estes créditos, disse, o empresário ficou com 102 mil metros quadrados de terrenos no Rio de Janeiro.





O Novo Banco vendeu ao fundo norte-americano por perto de cinco milhões de euros, ou seja, cerca de 10% do valor da dívida da Imosteps, uma entidade apresentada a Vieira por Ricardo Salgado.