“Do que vivo? Tenho outros negócios, uma boa reforma. Vivo bem”, diz Luís Filipe Vieira

A deputada do Bloco de Esquerda tentou ainda esclarecer que negócios são estes. A esta questão, o empresário disse ter "outras sociedades com outras pessoas". E que estas sociedades não estão a ser dadas em garantia ao Novo Banco. "Não estão, nem devem estar."Antes, Mortágua citou um parecer interno de 2019, da comissão de acompanhamento do Novo Banco, que indica que o único bem em nome de Luís Filipe Vieira era um palheiro."Não é verdade. Tenho mais património", respondeu, mas sem detalhar que património tem. "Qual é a necessidade de dizer. Não estou em incumprimento. Nem sei o que é isso", disse, garantindo ainda nunca ter tido uma "offshore".