O compromisso com a sustentabilidade e o financiamento do Banco de Portugal define o contributo que o regulador português deverá dar nas questões relacionadas com estes temas.

Nesse âmbito, o Banco de Portugal irá levar a cabo diversas iniciativas, assentes em quatro eixos de atuação prioritários: identificação e avaliação de riscos, práticas internas de sustentabilidade, intervenção nacional e internacional e comunicação e colaboração. As iniciativas serão desenvolvidas "quer com envolvimento do Banco de Portugal, quer em articulação estreita com outras entidades, nacionais ou internacionais".



As iniciativas passam, por exemplo, pela participação em grupos de trabalho, comissões ou fóruns internacionais, que poderão servir, posteriormente, para a formulação de políticas públicas ou de orientações de supervisão e regulação.



O documento não adianta, contudo, se o Banco de Portugal vai fazer alguma recomendação aos bancos sob a sua supervisão, relativamente a critérios de sustentabilidade e a políticas de crédito sustentáveis.

Numa altura em que o investimento e financiamento "verdes" dominam as discussões da agenda financeira internacional, o Banco de Portugal acaba de publicar o seu compromisso com a sustentabilidade e o financiamento sustentável , com particular foco nas vertentes ambiental, social e de governança. O objetivo é "estruturar o contributo que o Banco de Portugal pode e deve prestar no contexto dos esforços globais para corresponder aos desafios colocados pelas questões da sustentabilidade"."O Banco de Portugal está empenhado em intensificar o seu envolvimento com as questões da sustentabilidade e do financiamento sustentável, assinalando a relevância particular daquelas que se referem ao impacto das alterações climáticas", refere o regulador no documento publicado esta quinta-feira, 5 de março.