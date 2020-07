Banco de Portugal identifica 21 entidades ilegais de concessão de crédito até julho

O número entidades ilegais de concessão de crédito está a disparar com a pandemia de covid-19. Até meados de julho, o Banco de Portugal (BdP) identificou 21 entidades a atuar ilegalmente no país, mais do dobro em relação ao total de 2019.



Estes dados são noticiados pelo jornal Público esta segunda-feira, 27 de julho, detalhando que estes burlões fazem-se passar por intermediários de crédito ou consultores, prometendo novos empréstimos ou a reestruturação dos anteriores às famílias em dificuldades.





Estes falsos intermediários pedem uma primeira pequena soma para a abertura do processo de concessão de empréstimo ou para consolidação dos créditos existes (implicando sempre um novo), seguindo-se outros pedidos de montantes superiores, sem nunca concretizar as operações prometidas, detalha o mesmo jornal.À Deco, associação de defesa do consumidor, têm chegado todas as semanas várias situações de burla. Natália Nunes, a diretora do gabinete de apoio financeiro, que lida com as famílias endividadas, tem encaminhado vários casos para o BdP e também para o Ministério Público.