Taxa fixa ganha importância nos novos créditos à habitação

"Em 2019, a taxa mista perdeu importância, passando a representar 10,2% dos contratos celebrados (12,2% em 2018)", lê-se no relatório. Nestes contratos, "que têm um período inicial de taxa fixa seguido de um período de taxa variável, aumentou a duração do período inicial de fixação da taxa de juro (mais dois anos e meio, face a 2018)".



Por outro lado, o peso dos contratos celebrados a taxa fixa aumentou para 3,3% dos contratos celebrados em 2019. Isto quando era de 1,8% em 2018. "Para esta evolução contribuiu sobretudo o aumento da contratação a taxa fixa (mais 1.447 contratos correspondentes a mais cerca de 160 milhões de euros)", diz o BdP.



No total de 2019, foram celebrados 92.141 novos créditos à habitação, o que representa um aumento de 4,5% face ao período homólogo. Também o montante contratado aumentou 7,8% para um total de 10,3 mil milhões de euros. Já o montante médio por contrato foi de 111.920 euros.



Taxa fixa domina no crédito automóvel



No caso do crédito automóvel - que, segundo o BdP, diminuiu pela primeira vez em seis anos- "aumentou a importância dos contratos celebrados com taxa fixa" em 2019.



"A maioria do montante de crédito automóvel foi, em 2019, concedido com taxa de juro fixa, tendo a importância deste tipo de taxa de juro aumentado (cerca de 4 pontos percentuais), quer nos automóveis novos, quer nos automóveis usados", refere o BdP.



Nos automóveis novos, "os contratos a taxa fixa passaram a representar 72,2% do total, em 2019, quando em 2018 representavam 68%. Nos automóveis usados, os contratos celebrados com este tipo de taxa juro representaram 85,1% do montante concedido, quando em 2018 representavam 80,8%".