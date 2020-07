Crédito ao consumo afundou 56% em maio mas recuperou de mínimo histórico

A pandemia continua a afetar o crédito ao consumo em Portugal, embora no mês de maio já se tenha verificado uma recuperação contra abril.



Os dados do Banco de Portugal mostram que o novo crédito ao consumo atingiu 296,6 milhões de euros em maio, um valor que representa uma redução de 55,9% contra o mesmo mês do ano passado.





Contudo, situa-se 46,1% acima do mínimo histórico de 203 milhões de euros registado em abril, mês em que grande parte dos portugueses esteve em confinamento e os estabelecimentos encerrados, o que penalizou o consumo.De acordo com o Banco de Portugal, o crédito pessoal registou a queda mais forte (-60,5% para 122 milhões de euros). O crédito automóvel caiu para metade (134 milhões de euros) e os cartões e descoberto bancário baixaram 56,8%.Em termos de número de novos contratos celebrados, a redução também foi significativa, com uma queda de 41,9% para 61.655. Ainda assim ficou 41,9% acima do verificado em abril (43.446 contratos).