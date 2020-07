Bankinter dá mil milhões de euros em moratórias em Portugal

Jacobo Díaz, administrador financeiro do Bankinter, numa conferência de imprensa transmitida pela plataforma Zoom.

teve um lucro de 109,1 milhões de euros, o que representa queda de 64,7% em relação ao período homólogo, devido a provisões extraordinárias de 192,5 milhões.





Leia Também Governo aprova prolongamento das moratórias no crédito até março de 2021 María Dolores Dancausa, CEO do grupo, este resultado foi "muito satisfatório", com a atividade nacional a "crescer em todas as linhas", seja nas receitas e comissões, como também a nível da quota de mercado.

María Dolores Dancausa afirmou aos jornalistas que o objetivo é crescer de maneira orgânica. O objetivo, disse, é que a instituição financeira que lidera se torne num "player" relevante na banca portuguesa.



(Notícia atualizada.)

O Bankinter deu mil milhões de euros em moratórias em Portugal. Uma solução que permite apoiar as famílias e empresas mais penalizadas pela pandemia.Deste total, 570 milhões de euros correspondem a crédito hipotecário, enquanto no consumo o total foi "pouco significativo". Os restantes 430 milhões foram concedidos a empresas, afirmouJá em Espanha, o Bankinter deu 922 milhões de euros em moratórias no crédito hipotecário e 55 milhões no consumo, revelou o banco.Foi em março que o Governo português aprovou uma moratória legal de maneira a apoiar as famílias e empresas mais penalizadas pela pandemia, uma solução que foi entretanto prolongada até 31 de março de 2021 e que inclui agora crédito ao consumo e segundas habitações.Os números foram divulgados no dia em que o Bankinter revelou que os lucros antes de impostos da atividade em Portugal caíram 50% para 17 milhões de euros no primeiro semestre do ano. Já o grupoAinda assim, a margem financeira em Portugal cresceu 12% para 46 milhões de euros, num período em que as comissões líquidas subiram 4% para 23 milhões de euros. Para"Temos um futuro brilhante" em Portugal, naquela que é uma "aposta de longo prazo", referiu ainda a presidente executiva.Quanto à possibilidade de este crescimento ser feito por via de aquisições,