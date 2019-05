As estimativas dos analistas colocam os lucros do banco liderado por Miguel Maya acima dos 100 milhões de euros.

O Banco Comercial Português vai anunciar os resultados do primeiro trimestre após o fecho da sessão de hoje e os analistas apontam para um crescimento dos lucros devido ao desempenho da carteira de dívida pública e à melhoria da qualidade dos ativos.

Segundo a Bloomberg, as estimativas de três analistas (Caixabank BPI, KBW e Deutsche Bank) apontam para uma média de 108,7 milhões de euros de lucros, o que representa um aumento de 27% face ao valor alcançado no primeiro trimestre de 2018 (85,6 milhões de euros).

As estimativas oscilam entre os 98 milhões de euros do Deutsche Bank e os 114 milhões de euros previstos pelo Caixabank BPI.

Apesar de ter a estimativa mais baixa entre estes três bancos, o Deutsche Bank tem uma visão positiva para o BCP. É o seu título preferido entre os bancos ibéricos de média capitalização e num "research" publicado em abril apontava para "resultados trimestrais sólidos" no BCP, destacando a estimativa de uma nova queda no NPE ("non-performing exposures"), indicador que corresponde aos ativos (crédito e imóveis) não rentáveis.

O banco alemão estima que o NPE do BCP terá descido 450 milhões de euros para 5,08 mil milhões de euros, o que corresponde a uma queda de 8% face ao quarto trimestre de 2018 e de 29% contra o primeiro trimestre do ano passado.

O CaixaBank BPI também sinaliza a melhoria dos ativos do banco como um dos fatores que justifica a subida nos resultados líquidos. Aponta para uma descida homóloga das exposições não rentáveis de 6% a nível do grupo e de 8% considerando apenas a atividade em Portugal, uma evolução que reduziu os custos associados ao risco.





A unidade de research do banco espanhol destaca ainda o desempenho da carteira de dívida do BCP. "Esperamos um bom conjunto de resultados, apoiados pela evolução do portefólio de dívida no trimestre", escreveram os analistas do Caixabank BPI numa nota de análise divulgada no final de abril.