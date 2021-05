Bancos comunicaram 915 mudanças nas comissões em 2020

Cerca de 1.500 modificações de mudanças nos folhetos de despesas foram comunicadas ao regulador por 151 instituições financeiras em 2020. E 61% destas alterações (915) nos preçários estiveram relacionadas com os valores das comissões cobradas aos clientes.

Estes dados fazem parte do último Relatório de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal (BdP), citado pelo CM esta segunda-feira, 10 de maio. Já a criação de novos produtos e serviços representou 21% das comunicações ao regulador, enquanto 12% dos casos respeitaram à interrupção de produtos e serviços.

No ano passado, os bancos encaixaram perto de oito milhões de euros por dia em comissões, num total de 2.858 milhões de euros cobrados, segundo dados divulgados pela Associação Portuguesa de Bancos (APB), que no final de maio vai passar a ser liderada por Vítor Bento, que está de saída da SIBS para substituir Fernando Faria de Oliveira.

Como o Negócios noticiou na semana passada, com base no mesmo relatório do BdP, o número de reclamações recebidas registou em 2020 um aumento de 8,6% face ao ano anterior, com os temas relacionados com a pandemia, como as moratórias do crédito, a justificarem esta subida. Em média, foram realizadas cerca de 1.638 queixas por mês.