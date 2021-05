ActivoBank liderou reclamações nas contas, Banco CTT foi o mais reclamado no crédito da casa

ActivoBank, Novo Banco e Banco CTT foram os bancos com o maior número de reclamações nas contas de depósito, em 2020. Já o Banco CTT e o BPI lideraram as queixas no crédito à habitação.

O ActivoBank recebeu 0,74 reclamações por cada 1.000 contas de depósitos à ordem, no ano passado, segundo os dados do Relatório de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal 2020. Na lista dos mais reclamados nos depósitos seguem-se o Novo Banco e o Banco CTT, ambos com 0,68 queixas.

No crédito à habitação, o título de mais reclamado pertence mais uma vez ao Banco CTT, com 3,26 reclamações por cada 1.000 contratos de crédito hipotecário no ano passado. Já o Banco BPI e Caixa Económica Montepio Geral recolheram 1,43 e 1,41 reclamações por 1.000 contratos, respetivamente.

Em relação aos créditos aos consumidores, continuam a ser as financeiras do ramo automóvel a gerar o maior número de reclamações. A sucursal em Portugal da Volkswagen Bank registou 3,92 reclamações por 1.000 contratos de crédito aos consumidores. Para fechar o "top 3" das reclamações no crédito aos consumidores seguem-se o BNI, com 2,21 queixas, e o Caixa Leasing e Factoring, com 2,05 reclamações por 1.000 contratos.

O Banco de Portugal rececebeu, no ano passado, 19.660 reclamações de clientes bancários, ou 1.638 por mês, de acordo com o Relatório de Supervisão Comportamental relativo ao ano de 2020 divulgado esta segunda-feira. Este número apresenta um crescimento de 8,6% face às queixas enviadas durante o ano de 2019.