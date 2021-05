Reclamações bancárias aumentam 8,6% em ano de pandemia

O número de reclamações recebidas pelo Banco de Portugal registou, em 2020, um aumento de 8,6% face ao ano anterior, com os temas relacionados com a pandemia, como as moratórias do crédito, a justificarem esta subida. Em média, foram realizadas cerca de 1.638 queixas por mês, indica o Banco de Portugal.

O Banco de Portugal rececebeu, no ano passado, 19.660 reclamações de clientes bancários, ou 1.638 por mês, de acordo com o Relatório de Supervisão Comportamental relativo ao ano de 2020 divulgado esta segunda-feira. Este número apresenta um crescimento de 8,6% face às queixas enviadas durante o ano de 2019.



Até março de 2021, houve 1.895 reclamações de matérias relacionadas com a covid-19, o que equivale a 7,7% do total. Destas queixas, mais de metade (55%) diz respeito à moratória pública, 33% são referentes às moratórias privadas e 6% estão relacionadas com linhas de crédito a empresas.





O regulador adianta, porém, que o aumentou ficou a dever-se a matérias relacionadas com a pandemia da covid-19. Excluindo estes temas, o número de reclamações teria diminuído 0,6%, face a 2019.

Ainda segundo o relatório, não foram detetados indícios de infração por parte da instituição reclamada em 61,1% das reclamações encerradas, sendo que nos restantes casos, a situação reportada foi solucionada, por iniciativa da instituição ou do Banco de Portugal.



Contas de depósito lideram queixas





À semelhança de períodos anteriores, os depósitos bancários, o crédito aos consumidores e o crédito à habitação e hipotecário foram os produtos em que se registou o maior número de reclamaçõesNo que diz respeito aos depósitos bancários, as reclamações aumentaram de 32 para 34 por cada 100 mil contratos de contas de depósito. O crédito aos consumidores foi o segundo produto com mais reclamações por parte dos clientes bancários, tendo o número relativo de reclamações aumentado de 36, em 2019, para 40 reclamações por cada 100 mil contratos de crédito aos consumidores, em 2020.



Já no crédito à habitação e hipotecário, o terceiro produto com maior número de reclamações em 2020, as queixas dos clientes aumentaram de 100 para 119 reclamações por 100 mil contratos de crédito.

Regulador emitiu mais de 3.000 recomendações

No âmbito da sua ação de fiscalização, o Banco de Portugal emitiu 3.025 determinações específicas e recomendações a 144 instituições e instaurou 86 processos de contraordenação a 25 instituições.

O maior número das recomendações incluía temas relacionados com depósitos bancários e contas de serviços mínimos, com 957 e 943 determinações específicas, respetivamente.

Em relação aos processos de contraordenação, os depósitos bancários voltam a ser o tema mais visado, com 40 processos, seguidos pelo crédito aos consumidores, que valeram 17 contraordenações a 13 instituições.