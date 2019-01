Bruno Simão

O Bankinter Portugal quer contratar três dezenas de novos trabalhadores este ano. O objetivo é reforçar as equipas, mantendo o número de agências, com o foco virado para a banca de empresas, mas também para a digitalização do setor financeiro.

"Temos 81 agências, o mesmo número que tínhamos em 2017. E não prevemos abrir nem fechar agências este ano. A nossa cobertura é suficiente", refere Alberto Ramos, presidente executivo do Bankinter Portugal, num encontro com jornalistas, depois de o grupo ter apresentado lucros recorde no ano passado.

"O que estamos a fazer é investir em alguns segmentos", diz o responsável, o que tem levado o banco a abrir centros. No ano passado, abriu dois centros dedicados ao private banking. Também a área de empresas - que cresceu 43% no ano passado - tem sido uma grande aposta: abriram dois centros m 2018 e vão abrir outros quatro este ano: dois em Lisboa, um no Porto e outro em Braga.

Para avançar com esta aposta, o banco quer reforçar as equipas. "No ano passado contratámos cerca de 30 pessoas. Este ano vamos contratar um número semelhante" de novos funcionários.

10 milhões de euros para a digitalização

Este reforço serve também para responder à revolução tecnológica no setor financeiro, que está a obrigar os bancos a investirem em nova tecnologia.

Nesse sentido, a instituição financeira tem avançado com um investimento anual na ordem dos 10 milhões de euros. O objetivo é tornar os processos mais eficientes, criar novas ferramentas, mas também responder às exigências regulatórias, como explica o CEO do Bankinter Portugal.