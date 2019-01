O lucro do Bankinter aumentou para 526 milhões de euros em 2018. Para este resultado, a atividade em Portugal contribuiu com 60 milhões, o que, para a CEO do grupo, mostra que tomaram a "decisão certa" ao comprarem o negócio do Barclays em território nacional.

Os lucros do Bankinter aumentaram no ano passado para o valor mais elevado de sempre. Um resultado que contou com a contribuição de 60 milhões da atividade em Portugal.O banco presidido por"O Bankinter fechou o exercício de 2018 com um resultado recorde", refere o grupo nos resultados divulgados esta quinta-feira, 24 de janeiro, no comunicado enviado ao regulador dos mercados espanhol (CNVM), realçando a solidez da rentabilidade, solvência e qualidade dos ativos.O resultado ficou acima do que era previsto pelos analistas consultados pelo jornal espanhol Expansión, que estimavam lucros na ordem dos 510 milhões de euros no período em análise.Quanto à margem financeiraNo período homólogo, o aumento dos custos com a atividade em Portugal não permitiu ao Bankinter registar resultados ainda mais elevados . IstoMas estes custos moderaram em 2018: aumentaram apenas 1,2% quando tinham subido quase 25% há um ano. Os lucros também cresceram 92%, com o negócio em Portugal a contribuir com um lucro antes de impostos de 60 milhões de euros."Quanto ao Bankinter Portugal, que é a linha de negócio mais recentemente incorporada na atividade do banco, termina o exercício de 2018 com bons resultados resultados em todas as rubricas", refere o banco no comunicado.Jánegócio em Portugal "fez um ano excecional",A jornalista viajou para Madrid a convite do Bankinter(Notícia atualizada às 10:39)