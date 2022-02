BCE vê risco da Caixa abaixo da média dos bancos do euro

O BCE publicou nesta quinta-feira as exigências para 2022 do rácio de capital do Pilar 2 da supervisão (que mede riscos como o reputacional, o legal ou o de liquidez), aliviando de 2,25% para 2% o critério aplicável à Caixa.

