BCP analisa todas as operações no mercado

O BCP garante não ter sido contactado pelo Ministério das Finanças no sentido de uma compra ou fusão com o banco Montepio. Miguel Maya, presidente do banco, citado pela Bloomberg, que apontou o crescimento orgânico como estratégia do banco, não descartou, contudo, outro tipo de abordagem, no futuro, caso “surjam operações que justifiquem uma análise rigorosa”. Para já, Miguel Maya reforça que a “proteção do balanço do banco é a prioridade absoluta” e diz não ter sido contactado pelas Finanças por causa do Montepio.





Esta foi a reação de Miguel Maya, à margem da cimeira do turismo, à notícia do Expresso que dava conta de que o BCP estaria disponível para uma fusão com o Banco Montepio em caso de ser necessária uma intervenção.





Num outro dossiê, o do Novo Banco, Miguel Maya admitiu financiar o Fundo de Resolução - para cobrir o dinheiro para o Novo Banco que o Estado deixaria de emprestar - “em condições de mercado”. O presidente do BCP dá conta que “se houver disponibilidade para encontrarmos outro modelo [de contribuições], se calhar o BCP também pode equacionar estar disponível para fazer esse financiamento”, disse, salientando, porém, que o BCP “nunca” fará “um financiamento se não for em condições de mercado”, disse o presidente da instituição, citado pela Lusa.





Mas sobre esse financiamento do Fundo de Resolução pelos bancos – para que o Estado não tenha de entrar com mais dinheiro sob a forma de empréstimo, já que este é um dos pontos em negociação a propósito do Orçamento do Estado para 2021 – o presidente do BCP, Miguel Maya, disse que o tema deve ser analisado com o “máximo cuidado e rigor”, afirmando não ter qualquer decisão tomada sobre esta matéria.



Miguel Maya transmitiu esta posição à margem da V Cimeira do Turismo Português, depois de ter sido questionado sobre a possibilidade de virem a ser encontradas fontes de financiamento alternativas ao Fundo de resolução sem ser através de empréstimos públicos. Miguel Maya aproveitou para reforçar a sua posição, ainda assim, de que o modelo de contribuições para o Fundo de Resolução em vigor “não é sustentável” e “cria desvantagens competitivas” para os bancos que criam emprego e prosperidade em Portugal”.

Como gestor, tenho obrigação de olhar para todas as operações que possam ser colocadas em mercado. Miguel maya

