BCP aumenta lucros em 61,5% para 301,1 milhões de euros

O BCP conseguiu aumentar os lucros no ano passado em comparação com os 186,4 milhões de euros registados no ano anterior.

De acordo com as contas para 2018 do banco liderado por Miguel Maya, divulgadas esta quinta-feira, 21 de fevereiro, o lucro líquido situou-se nos 301,1 milhões de euros, o que representa um aumento de 61,5% face ao ano anterior (186,4 milhões de euros).

2018 foi assim o segundo ano consecutivo de aumento dos lucros no banco e o quarto exercício seguido em que a instituição fecha com resultados líquidos positivos.



De acordo com a Bloomberg, as projeções apontavam para uma média de 337,7 milhões de euros em resultados líquidos no exercício do ano passado. A este valor correspondia o nível de lucros mais elevado desde 2007. Aos 301,1 milhões de euros apurados corresponde o valor mais alto desde 2010 (301,6 milhões de euros). O BCP anunciou ainda que pretende pagar dividendos, o que também se verifica pela primeira vez desde 2010.



"Esta evolução beneficiou sobretudo da forte recuperação do desempenho em Portugal, embora também reflita o maior contributo da atividade internacional comparativamente com o ano anterior", realça o banco no comunicado de apresentação de resultados.

Lucros em Portugal mais do que duplicam

O BCP mais do que duplicou os lucros em Portugal para 115,5 milhões de euros, enquanto a actividade internacional registou um aumento de 27,8% para 186,9 milhões.



No período em análise, o produto bancário caiu 0,5% para 2,18 mil milhões de euros, e a margem financeira tenha aumentado 2,3% para 1,4 mil milhões de euros.



Já as comissões cresceram 2,6% para 684 milhões de euros. Em Portugal, o crescimento das comissões foi de 4,3% para 475 milhões de euros.

Quanto à qualidade dos ativos, os NPE (Non-Performing Exposure) recuaram para 5,5, milhões de euros, o que se traduz numa queda de 2,1 mil milhões de euros em comparação com o final de 2017.

Os custos operacionais aumentaram no ano passado, situando-se nos 997,8 milhões de euros face aos 968,4 milhões de euros no ano anterior, "traduzindo o crescimento verificado quer na atividade em Portugal, quer na atividade internacional".

A nível dos rácios de capital, houve um reforço no ano passado, para os 14,5%, "impulsionado pela emissão de AT1 realizada em janeiro de 2019", nota o banco.



(Notícia em actualização)